Фото: ТАСС/Zuma/Maciej Luczniewski

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире "Польского радио" пожаловался на то, что сталинскую высотку, которая расположена в Варшаве, нельзя снести из-за статуса архитектурного памятника.

Он объяснил, что ему не нравится являющееся символом Сталина здание из-за смеси стилей, которое выглядит некрасиво. Также он указал на то, что высотка относится к неэкологичным объектам, так как якобы при строительстве использовались "тонны асбеста".

"Но увы, во времена правления PiS (бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость") оно было включено в реестр памятников", – разочаровался Сикорский.

Варшавский Дворец культуры и науки возвели советские строители в Варшаве в качестве подарка Советского Союза Польше в 50-х годах XX века, поэтому все работы осуществлялись за счет СССР. Внешне высотка похожа на здание МГУ. В ней находятся театры, кинотеатры, музеи, офисы, выставки, бассейны и магазины.

Ранее председатель совета дома Артур Хабаров рассказывал, что в легендарной сталинской высотке на Садовой-Спасской улице когда-то жили люди из правительства и некоторые знаменитости страны. В качестве примера он привел таких артистов, как Наталья Гундарева и Борис Черков.

Москвовед Мария Наговицына отметила, что в центральной башне находилось раньше министерство транспортного строительства Советского Союза. Также, по ее словам, в высотке жили директор НИИ хирургии Вишневского Сергей Юдин и историк-искусствовед Алексей Федоров-Давыдов.

