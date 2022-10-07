Москвичам рассказали об известных жильцах высотки на Садовой-Спасской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В легендарной сталинской высотке на Садовой-Спасской улице когда-то жили работники министерства и люди из правительства, а также некоторые знаменитости страны, заявил председатель совета дома Артур Хабаров.

"Здесь у нас жили разные артисты: Наталья Гундарева, Борис Черков и даже какое-то время Вячеслав Тихонов – Штирлиц", – поделился Хабаров в беседе с "Мослентой".

Помимо этого, москвовед Мария Наговицына отметила, что ранее в центральной башне было расположено министерство транспортного строительства Советского Союза. Жилье же здесь занимали сотрудники государственных организаций.

Также Наговицына поделились, что в высотке жили директор НИИ хирургии Вишневского Сергей Юдин и историк-искусствовед Алексей Федоров-Давыдов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных городов мира. По его словам, столица России с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на мировом уровне.

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