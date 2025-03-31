Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 07:30

Общество

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников предложили освободить от ЕГЭ

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников предложили освободить от ЕГЭ

В Москве проходит круглый стол "Учитель истории – главный посол исторической правды"

Фигуристка Евгения Медведева рассказала старшеклассникам о карьерных перспективах в Москве

Ведущий проекта "Сортировочная" Жора Каваносян выступил на форуме колледжей в Москве

Собянин рассказал, как город поддерживает развитие творчества в школах искусств

Новости Москвы: в 12 районах появятся новые остановки

Новости Москвы: школу на 600 мест построили в Богородском районе Москвы

Парту героя открыли в школе № 2083 в Москве

Задания по информатике с автопроверкой для учеников появились в МЭШ

Новости градостроительного комплекса Москвы

В России предложили освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Пока такие выпускники в качестве привилегии могут не сдавать экзамен только по тому предмету, который был у них на интеллектуальном конкурсе.

Как отметили авторы инициативы, получение призового места на олимпиаде подтверждает глубокие знания подростков, умение аналитически мыслить, а также говорит о высокой мотивации к обучению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика