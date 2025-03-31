Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников предложили освободить от ЕГЭ

В России предложили освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Пока такие выпускники в качестве привилегии могут не сдавать экзамен только по тому предмету, который был у них на интеллектуальном конкурсе.

Как отметили авторы инициативы, получение призового места на олимпиаде подтверждает глубокие знания подростков, умение аналитически мыслить, а также говорит о высокой мотивации к обучению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.