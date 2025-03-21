Досрочный период сдачи ЕГЭ начался в Москве

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Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в Москве. В 2025 году участвовать в нем будут более 700 человек, сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

К числу участников досрочного периода сдачи экзаменов относятся выпускники текущего года, у которых нет академической задолженности. Они должны были в полном объеме освоить программу, а также получить зачет за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета своей школы. Кроме того, сдать экзамены досрочно могут студенты колледжей и ученики иностранных образовательных организаций.

При этом для сдачи ЕГЭ до основного периода нужно иметь уважительную причину. Таковой может, например, считаться участие в заключительных этапах олимпиад, спортивных соревнованиях или медицинские показания, пояснили в департаменте.

В первый день досрочного периода выпускники уже написали экзамены по литературе и географии. При этом 25 марта запланирована сдача русского языка, а 28 марта – математики профильного и базового уровней. Уже 1 апреля должны пройти ЕГЭ по физике и биологии.

Экзамен по иностранным языкам традиционно решили разделить на два дня. В частности, 1 апреля выпускникам предстоит сдать его письменную часть, а 4 апреля – устную. ЕГЭ по информатике и обществознанию будет проводиться 8 апреля, историю и химию можно будет сдать 11 апреля. Резервными днями досрочного периода было решено назначить период с 14 по 21 апреля.

Возможность зарегистрироваться на досрочный ЕГЭ сохранялась до 1 февраля включительно. При этом если по уважительным причинам школьники не смогли подать заявку вовремя или хотели бы изменить перечень выбранных дисциплин или форму экзамена, им необходимо обратиться в государственную экзаменационную комиссию.

Сделать это можно в том числе онлайн, но необходимо направить запрос не позднее чем за две недели до проведения экзамена. Заявки принимаются через портал mos.ru. К ним нужно приложить документы, которые могли бы подтвердить наличие уважительной причины.

В департаменте также подчеркнули, что в текущем году ЕГЭ планируется провести в три этапа: досрочный, основной (с 23 мая по 4 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). В общей сложности экзамены предстоит сдать более 71 тысяче выпускников.

"Ранее были определены самые популярные предметы по выбору среди выпускников этого года. Математику профильного уровня планируют сдавать свыше 38 тысяч ребят, обществознание – более 25 тысяч школьников. Экзамен по информатике выбрали 18 тысяч выпускников, по английскому языку – около 15 тысяч. На ЕГЭ по физике зарегистрировались свыше 10 тысяч детей", – отметили в ведомстве.

При этом подготовиться к ЕГЭ столичные школьники могут с помощью системы московского образования. В ее рамках выпускники могут посещать практикумы, на которые отводится по меньшей мере 40% учебного времени во втором полугодии выпускного класса.

Кроме того, в библиотеке проекта "Московская электронная школа" ученики 11-х классов могут записаться на курсы центра педагогического мастерства столичного департамента образования и науки, а в сервисе "Экзамены" им представится возможность изучить видеоразборы заданий и пройти тесты в формате ЕГЭ.

Узнать подробности о государственной итоговой аттестации в Москве можно по телефону +7 (499) 653-94-50 или на официальном сайте регионального центра обработки информации.

"Подготовительные мероприятия, проводимые для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов, играют ключевую роль. Они не только помогают учащимся демонстрировать высокие результаты на испытаниях, но и способствуют развитию их талантов и формированию навыков, которые будут полезны в будущей профессии. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам проекта "Все лучшее детям", который является частью национального проекта "Молодежь и дети", – резюмировали представители департамента.

Для организации ЕГЭ досрочного периода будет задействовано 130 пунктов проведения экзаменов в 66 регионах России, сообщали ранее в Рособрнадзоре. По данным ведомства, сдать экзамены до срока по всей стране планируют более 2,3 тысячи человек.

