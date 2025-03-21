Досрочный ЕГЭ в РФ напишут свыше 2,3 тыс человек

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Досрочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 21 марта по 21 апреля планируют сдать более 2,3 тысячи человек. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает РИА Новости.

"С 21 марта по 21 апреля пройдет досрочный период ЕГЭ 2025 года. Всего на участие в нем зарегистрировано 2 307 человек", – сообщили в ведомстве.

Для организации экзаменов будет задействовано 130 пунктов проведения экзаменов в 66 регионах России. В Рособрнадзоре добавили, что наиболее популярными предметами среди участников досрочного периода стали русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

Ранее стало известно, что в феврале Минпросвещения России внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. В результате учебные программы были синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что во время проведения ЕГЭ к процессу контроля сдачи необходимо привлекать представителей родительских комитетов и уполномоченных по правам ребенка. Кроме того, он подчеркнул важность активного сотрудничества с местными органами правопорядка и энергетическими компаниями для предотвращения возможных инцидентов во время экзаменов.

