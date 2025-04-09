Курсы для подготовки к ЕГЭ в колледжах Москвы сделают поступление в вузы проще

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Бесплатные курсы для подготовки к ЕГЭ на базе столичных колледжей сделают поступление в вузы проще. Об этом заявила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, передает Агентство "Москва".

Абанкина подчеркнула, что курсы московских колледжей являются серьезной поддержкой для учащихся, благодаря которой повышается их конкурентоспособность при поступлении в вуз.

Эксперт также отметила, что при поступлении в университет важное значение имеет направление, по которому выпускники получали образование в колледже. Кроме того, по ее словам, вузы могут учитывать опыт работы, полученный во время учебы в колледже.

"Если есть преемственность программ, это очень позитивная тенденция. Если был, например, авиационный колледж, и учащийся поступает в авиационный институт, где совпадают его специальности, тогда внутренних экзаменов университета вполне достаточно", – объяснила эксперт.

При резкой смене направления выпускнику необходимо поступать в вуз в рамках общего конкурса и сдавать ЕГЭ, уточнила Абанкина.

Ранее столичный департамент образования подписал указ о расширении доступности среднего профессионального образования, согласно которому московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже.

Спрос на выпускников средних профессиональных образовательных учреждений неуклонно растет на рынке труда, что вызывает больший интерес у школьников к обучению в колледжах. В ответ на эту тенденцию правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч, доведя их общее число до 37 тысяч.