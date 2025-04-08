Девятиклассникам стало проще поступить в столичные колледжи

У московских девятиклассников стало больше возможностей для обучения и поступления в колледжи. 70% времени в них отводится практике, за счет чего сокращаются сроки обучения. В частности, с 2025 года большинство программ подготовки рассчитаны на 3 курса и включают получение сразу нескольких профессий.

Кроме того, больше половины учебных программ сформированы с учетом запросов работодателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.