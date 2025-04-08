Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 22:30

Город

Девятиклассникам стало проще поступить в столичные колледжи

Девятиклассникам стало проще поступить в столичные колледжи

Единый день открытых дверей пройдет в московских колледжах 12 апреля

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

В центре "Профессии будущего" прошел фестиваль коротких программ обучения

Новый учебник по семьеведению возмутил политиков и общественников

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

У московских девятиклассников стало больше возможностей для обучения и поступления в колледжи. 70% времени в них отводится практике, за счет чего сокращаются сроки обучения. В частности, с 2025 года большинство программ подготовки рассчитаны на 3 курса и включают получение сразу нескольких профессий.

Кроме того, больше половины учебных программ сформированы с учетом запросов работодателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоДарья КрамароваСветлана Доброхотова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика