Почти 300 школ и детсадов построили в Москве за счет городского бюджета с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках Адресной инвестиционной программы в Москве с 2011 года возведено 297 образовательных объектов. Их общая площадь оценивается более чем в 1,7 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, за 14 лет в столице появились 57 школ, 44 учебных корпуса и 187 детских садов.

"Только в прошлом году в городе под кураторством департамента гражданского строительства появилось 10 образовательных учреждений", – подчеркнул Ефимов.

Заммэра напомнил, что в Москве завершили масштабную работу по созданию научно-исследовательского кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана. Новые здания появились в том числе в районах Ховрино, Чертаново Северное, Аэропорт, Измайлово, Беговом, Тропарево-Никулино и Басманном.

Здания под образовательные учреждения в Москве в последнее время возводятся по новому стандарту, в рамках которого строения отличаются архитектурным дизайном, функциональностью и удобным расположением. Внутри учреждений специалисты оборудуют рекреационные и учебные пространства, специализированные и универсальные учебные кабинеты.

Например, в Ховрине для школы № 1474 выстроили учебный корпус на 500 учащихся с 8-го по 11-й класс. Площадь здания составляет свыше 8,8 тысячи "квадратов". Планировка оснащение корпуса созданы так, что в нем можно устраивать любые образовательные и социально-культурные мероприятия. Кроме того, на территории учебного учреждения сделали специальные места, где можно отдохнуть или заняться спортом.

"Одну из самых больших школ в стране построили на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Здание общей площадью более 40 тысяч квадратных метров расположено по адресу проспект Лихачева, дом 11. Здесь дети могут углубленно изучать естественные и инженерные науки, осваивать инновационные технологии и на практике приобретать навыки работы с ними", – добавил глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в новых школах и детских садах формируются все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем 12 школ и 6 образовательных комплексов находятся на стадии строительства в Новомосковском административном округе (НАО). Общая площадь этих учреждений составит около 400 тысяч "квадратов". В школах будут обучаться более чем 20 тысяч детей, а детский сад посещать около 2,1 тысячи.

