Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

Свыше 100 тысяч московских школьников приняли участие в программе комплексной профориентации. Как отметил Сергей Собянин, только в этом учебном году ее прошли более 45 тысяч учеников.

Проект запустили в 2023 году на площадке центра "Профессии будущего", где девятиклассники определяются с будущей профессией, проходят тестирование и знакомятся с потенциальными работодателями. Во время программы ученики проходят профориентационные тесты, а затем общаются с экспертами, которые помогают разобраться в возможных направлениях.

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