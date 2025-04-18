Первая весенняя гроза в Москве может принести до 2 мм осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая весенняя гроза в Москве, ожидающаяся в ночь на субботу, 19 апреля, может принести до 2 миллиметров осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, после заката в столице пройдут кратковременные дожди, которые принесут до 3 миллиметров осадков. В ночные часы температура воздуха составит примерно 12–14 градусов выше нуля, а в центре города может достичь отметки в 17 градусов.

Также ночью прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого составит от 6 до 11 метров в секунду.

В связи с ожидающейся грозой в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 18 апреля до 09:00 19 апреля.

Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала года. По словам синоптика Михаила Леуса, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 12,7 градуса, что менее чем на градус ниже ночной климатической нормы июля.