18 апреля, 12:59Общество
Первая весенняя гроза в Москве может принести до 2 мм осадков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первая весенняя гроза в Москве, ожидающаяся в ночь на субботу, 19 апреля, может принести до 2 миллиметров осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Согласно прогнозу, после заката в столице пройдут кратковременные дожди, которые принесут до 3 миллиметров осадков. В ночные часы температура воздуха составит примерно 12–14 градусов выше нуля, а в центре города может достичь отметки в 17 градусов.
Также ночью прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого составит от 6 до 11 метров в секунду.
В связи с ожидающейся грозой в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 18 апреля до 09:00 19 апреля.
Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала года. По словам синоптика Михаила Леуса, на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 12,7 градуса, что менее чем на градус ниже ночной климатической нормы июля.
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