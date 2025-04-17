Синоптик Тишковец: Пасха в Москве станет одним из самых теплых дней в истории наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воскресенье, 20 апреля, когда празднуется Пасха, станет одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, столбик термометра поднимется днем до 25 градусов тепла, а ночью ожидается не менее плюс 13 градусов. Синоптик отметил, что такие температурные значения в апреле встречаются один раз в 13–15 лет.

"В выходные распогодится, и по климату наступит июль. <...> А значит, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов", – добавил Тишковец.

После выходных в Москве начнется снижение температуры воздуха до апрельской нормы. При этом, по словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, более значительное понижение температуры ожидается после среды, 23 апреля.

Также в конце месяца в столице прогнозируются кратковременные дожди. Температура будет в пределах 14–15 градусов, указала синоптик.

