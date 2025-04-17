Воздух прогреется до 19 градусов в Москве 17 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и области в четверг, 17 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, прогнозируются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер – юго-западный, южный с порывами до 6–11 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют атмосферное давление до 755 миллиметров ртутного столба.

Днем ранее, в среду, 16 апреля, погода в Москве побила столетний температурный рекорд. Температура воздуха поднялась до плюс 22 градусов. В городе можно было загорать, многие москвичи днем гуляли в футболках.

Теплая погода ожидается и во время пасхальной недели. По данным метеорологов, в понедельник, 21 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух в столице может прогреться до 24 градусов.