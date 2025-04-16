Синоптик Вильфанд: завершать отопительный сезон в Москве рано из-за ожидаемого похолодания

Фото: 123RF/mino21

Заканчивать отопительный сезон на фоне установившейся летней погоды в Москве пока рано, поскольку в дальнейшем ожидается похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, чтобы завершить отопительный сезон, среднесуточная температура воздуха должна держаться выше 8 градусов тепла в течение 5 дней подряд, однако апрель, по его мнению, изменчивый месяц, из-за чего не может дать таких гарантий.

"В ближайшие 5 дней точно можно было бы отключить отопление, потому что июньская погода, но впереди еще конец апреля, май, и возможно понижение температуры, такое было и не раз. Это как резину менять нужно один раз", – пояснил метеоролог в беседе с Агентством "Москва".

Согласно прогнозу Вильфанда, теплая погода сохранится в Москве до конца недели, но с понедельника, 21 апреля, ожидается понижение температуры.

Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры в конце марта. Сейчас специалисты "МОЭК" поддерживают температуру теплоносителя на уровне 75–77 градусов для нагрева воды до 60 градусов.

В подмосковных домах отопление начнут отключать с 21 апреля, поскольку местные жители указали, что из-за теплой погоды в квартирах стало жарко. Вместе с тем в регионе проводится модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

