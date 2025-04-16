Отопление в Подмосковье начнут отключать с 21 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В домах Подмосковья начнут отключать отопление с 21 апреля. Об этом заявил губернатор столичного региона Андрей Воробьев.

По его словам, от жителей области начали поступать обращения, так как из-за теплой погоды в квартирах стало жарко.

"С понедельника (14 апреля. – Прим. ред.) зима прошла, поэтому мы завершаем отопительный сезон", – цитирует губернатора телеканал "360".

Глава Московской области добавил, что сейчас в регионе реализуется масштабная модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

"Эти три магистральные темы подробно отражены в национальной цели нашего президента (Владимира Путина. – Прим. ред.) и являются приоритетным нацпроектом", – отметил Воробьев.

Ранее столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в межсезонье особенно трудно поддерживать стабильную температуру теплоносителя в системах отопления внутри зданий. По его словам, решение о завершении отопительного сезона в городе будет зависеть от погодных условий.