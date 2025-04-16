Пасхальная неделя в Москве будет теплой и без осадков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Теплая погода ожидается во время пасхальной недели в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным метеорологов, в понедельник, 21 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух в столице может прогреться до 24 градусов.

Ночью столбики термометров покажут 8–13 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, уточнил собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на Пасху столбики термометров поднимутся до 21–24 градусов. При этом, как уточнил метеоролог, 18 апреля ожидается небольшой дождь.

Кроме того, на текущей неделе воздух прогреется до аномально теплых значений. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что будет "экстремальное тепло". По его словам, показатели термометров приблизятся к рекордным значениям.

Температура 16 апреля в Москве побила рекорд 1920 года, когда она составляла 21 градус. Новые значения поднялись до 21,2 градуса.

Резкое потепление может спровоцировать интенсивное выделение пыльцы. Специалисты отметили, что в городе уже цветут орешник, верба и ольха, а в ближайшие дни присоединятся береза и клен – главные источники пыльцы.