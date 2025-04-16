Температура 16 апреля в столице побила рекорд 1920 года

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Температура 16 апреля в Москве побила рекорд 1920 года, когда она составляла 21 градус. Новые значения поднялись до 21,2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по его словам, такая экстремальная температура не приведет к опасности.

"Обычно под словом "экстремальный" подразумевается что-то плохое, а здесь, я думаю, такие положительные значения температуры с огромным удовольствием воспринимаются", – цитирует синоптика ТАСС.

Кроме того, среда, 16 апреля, стала самым теплым днем в Москве с начала этого года.

Ранее синоптики прогнозировали, что столбики термометров в столице на этой неделе поднимутся до аномальных значений. Например, ближе к выходным температура прогреется до 24 градусов тепла.

Вместе с тем после этого в Москве начнется снижение температуры воздуха до апрельской нормы. Более значительное понижение температуры ожидается после среды, 23 апреля. Также в конце месяца в столице прогнозируются кратковременные дожди.

