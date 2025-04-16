16 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Среда, 16 апреля, стала самым теплым днем в Москве с начала этого года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, днем 16-го числа на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометра впервые поднялись до плюс 20,3 градуса. Синоптик также уточнил, что для обновления суточного рекорда воздух должен прогреться еще на 0,8 градуса.

Синоптики ранее прогнозировали, что столбик термометра в Москве на этой неделе поднимется до аномальных значений. Например, ближе к выходным температура прогреется до 24 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что суточным рекордом максимальной температуры воздуха на 19 апреля является 23,6 градуса, а для 20-го числа – 24 градуса. Он назвал такую погоду июньской. По его словам, такая ситуация возникла из-за заброса южных воздушных масс со Средиземного моря.

