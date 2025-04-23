Фотовыставка к 100-летию Театра Сатиры открылась на Тверском бульваре. Там собрали архивные снимки самых первых спектаклей театра, например, комедии "Бешеные деньги" и "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

Также в экспозиции можно будет увидеть фотографии современных постановок, таких как "Невольницы", "Ночь ошибок", "Лес" и одной из последних премьер – драмы "Мастер и Маргарита. История любви".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.