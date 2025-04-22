"Моя Москва": Анна Легчилова. Часть 2

Когда Анна Легчилова первый раз поехала из Минска в Москву, в поезде у нее украли кошелек, поэтому в столицу актриса приехала без денег, но со своими надеждами и мечтами. Трудности не напугали, а только закалили ее характер. Тем более, что Анна встретилась с удивительными людьми.

На прогулке по Алексеевскому и Останкинскому районам города актриса расскажет, кто помогал ей выжить в первые годы, признается, чем ее покорил актер Игорь Бочкин, и раскроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".