"Моя Москва": Галина Бокашевская. Часть 2

Актриса Галина Бокашевская попала первый раз в кино в 9 лет – в картину "Сентиментальный роман". Много лет спустя роман "Тоталитарный" принес ей первый крупный актерский успех, приз "За лучшую женскую роль" и право открыть новый киносезон в столице.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Пресненскому районам заслуженная артистка России расскажет, чем для нее так важен Дом кино, вспомнит о страстном поцелуе режиссера Эмира Кустурицы и раскроет другие секреты своей Москвы – Москвы Галины Бокашевской.

Подробнее – в программе "Моя Москва".