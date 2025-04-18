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18 апреля, 16:45

Культура

"Моя Москва": Галина Бокашевская. Часть 2

"Моя Москва": Галина Бокашевская. Часть 2

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Актриса Галина Бокашевская попала первый раз в кино в 9 лет – в картину "Сентиментальный роман". Много лет спустя роман "Тоталитарный" принес ей первый крупный актерский успех, приз "За лучшую женскую роль" и право открыть новый киносезон в столице.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Пресненскому районам заслуженная артистка России расскажет, чем для нее так важен Дом кино, вспомнит о страстном поцелуе режиссера Эмира Кустурицы и раскроет другие секреты своей Москвы – Москвы Галины Бокашевской.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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