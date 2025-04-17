"Моя Москва": Галина Бокашевская. Часть 1

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская родилась в Ленинграде и с детства увлекалась творчеством – пела, занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием, но главным для нее стал театральный кружок. С ранних лет она мечтала стать актрисой и хотела работать в Москве.

В этом выпуске на прогулке по Пресненскому району Бокашевская вспомнит, как первый экранный поцелуй открыл ей путь в кино, расскажет о неожиданной встрече с итальянским актером Марчелло Мастроянни и поделится другими историями своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".