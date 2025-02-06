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06 февраля, 10:30

Культура

Художница из Иркутской области создала портрет Данилы Багрова

Художница из Иркутской области создала портрет Данилы Багрова

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Художница Лилия Федорова из Ангарска создала граффити с образом главного героя фильмов "Брат" и "Брат 2" Данилы Багрова. Картина размером два на два метра появилась на стене частной территории.

По словам художницы, заказчик попросил воссоздать кадр со 107-й минуты фильма. Однако из-за плохого качества изображения детали пришлось дорабатывать самостоятельно. Весь процесс создания работы она опубликовала в соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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