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20 марта, 06:45

Культура

"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 1

"Моя Москва": Михаил Богдасаров. Часть 1

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Актер Михаил Богдасаров сыграл в кино больше 200 ролей, из них – ни одной главной, однако зрители знают и любят его. Секрет такого общественного признания кроется в невероятном обаянии артиста, а также таланте, так как ему одинаково хорошо удаются и комедийные, и драматические роли.

В этом выпуске на прогулке по родному Дмитровскому району заслуженный артист России вспомнит, какое будущее предсказала ему учительница, признается, чем довел маму до слез, и расскажет другие истории из своего детства в родной Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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