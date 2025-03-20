20 марта, 08:00Общество
Москвичи могут прислать кадры города в рубрику "Фотопоток"
Москва 24 напоминает, что жители столицы могут прислать кадры города в рубрику "Фотопоток". В ней показывают самые яркие и интересные моменты. Фотографии нужно загрузить в чат-бот телеграм-канала "Москва 24", в который можно перейти по QR-коду.
Авторы лучших работ по пятницам получают призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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