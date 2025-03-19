"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 2

Актриса Анастасия Малькова-Макеева признается, что только в Москве она стала по-настоящему сильной и независимой. Но чтобы добиться этого, ей пришлось пройти непростой путь.

На прогулке по любимым местам в районах Гольяново, Сокольники и Богородское Анастасия вспомнит, чем зарабатывала в первые месяцы жизни в столице, признается, за какое селфи ее ругали родители, и расскажет, какая она – Москва Анастасии Мальковой-Макеевой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".