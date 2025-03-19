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19 марта, 06:45

Культура

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 2

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 2

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Актриса Анастасия Малькова-Макеева признается, что только в Москве она стала по-настоящему сильной и независимой. Но чтобы добиться этого, ей пришлось пройти непростой путь.

На прогулке по любимым местам в районах Гольяново, Сокольники и Богородское Анастасия вспомнит, чем зарабатывала в первые месяцы жизни в столице, признается, за какое селфи ее ругали родители, и расскажет, какая она – Москва Анастасии Мальковой-Макеевой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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