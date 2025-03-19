19 марта, 13:45Культура
В Москве пройдет фестиваль документального кино с участием молодых авторов
Второй всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" откроется в Москве 20 марта. Мероприятие продлится до 27 марта. Молодые авторы представят свои работы, а победители получат возможность показать фильмы на федеральных каналах страны.
На пресс-конференции, посвященной фестивалю, организаторы рассказали о программе мероприятия, фильмах из шорт-листа и деловой части фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.