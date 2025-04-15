Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Американская певица Кэти Перри отправилась в космос вместе с женским экипажем. Полет прошел накануне – запуск провела компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом.

Во время путешествия артистка исполнила песню Луи Армстронга и пообещала написать композицию о своем космическом опыте. Кроме нее, на борту находились невеста Безоса, известная журналистка, кинопродюсер и две астронавтки.

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