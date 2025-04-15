Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 07:45

Шоу-бизнес

Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

"Московский патруль": рэп-исполнитель Macan попался на тонировке

Стена Цоя на Арбате снова изменилась после конфликта фанатов

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

Конфликт разгорелся из-за граффити фанатов Паши Техники на стене Виктора Цоя

Фанаты группы "Кино" защищают стену Цоя от поклонников Паши Техника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

Новости мира: парад цветов завершается в Нидерландах

Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя от творчества поклонников Паши Техника

Американская певица Кэти Перри отправилась в космос вместе с женским экипажем. Полет прошел накануне – запуск провела компания, основанная миллиардером Джеффом Безосом.

Во время путешествия артистка исполнила песню Луи Армстронга и пообещала написать композицию о своем космическом опыте. Кроме нее, на борту находились невеста Безоса, известная журналистка, кинопродюсер и две астронавтки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнеснаукавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика