Россия и США синхронизируют планы по завершению полета МКС

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и замглавы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс пришли к договоренности о необходимости синхронизировать сроки работы Международной космической станции (МКС), рассказал Баканов.

Глава госкорпорации пояснил, что Бауэрсокс приезжал на космодром "Байконур", где они и обсудили этот вопрос. Слова Баканова приводит ТАСС.

Он также обратил внимание, что по программе МКС летают совместные экипажи. По его мнению, разрывать их было бы "не очень корректно".

Ранее Бауэрсокс рассказал, что специалисты NASA и "Роскосмоса" разрабатывают детальный план по сведению МКС с орбиты. Он добавил, что планы по завершению работы МКС являются одной из тем, которые США и Россия обсуждают на постоянной основе. Вашингтон вкладывается в проект до 2030 года, а Москва – до 2028 года.