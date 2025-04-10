Космонавты на МКС приступили к разгрузке корабля "Союз МС-27"

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты на МКС приступили к переносу грузов из корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: перенос грузов из корабля "Союз МС-27", – уточняется в сообщении.

Кроме того, проведены несколько экспериментов, включая фотосъемку Земли для экологического мониторинга, мониторинг верхней атмосферы планеты, исследование процессов культивирования клеток различных видов в условиях микрогравитации и другие.

"Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом пристыковался к МКС 8 апреля. Ожидается, что в ходе выполнения этой миссии космонавтами будет проведено 50 научных исследований, включая два новых. В октябре 2025 года Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос.

