15 апреля, 19:30Культура
"Сити": какие мероприятия можно посетить бесплатно в Москве на этой неделе
Команда проекта "Сити" собрала подборку мероприятий, которые можно посетить бесплатно в Москве на этой неделе.
Музейная неделя проходит в Москве с 14 до 20 апреля. Каждый день разные музеи города проводят выставки бесплатно. Один из них – Музей космонавтики на ВДНХ.
В сети "Москино" показывают фильмы о Великой Отечественной войне. Например, можно будет посмотреть мультфильм "Блокадные сказки Серафимы".
Подробнее – в программе "Сити".