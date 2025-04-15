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15 апреля, 19:30

Культура

"Сити": какие мероприятия можно посетить бесплатно в Москве на этой неделе

"Сити": какие мероприятия можно посетить бесплатно в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" собрала подборку мероприятий, которые можно посетить бесплатно в Москве на этой неделе.

Музейная неделя проходит в Москве с 14 до 20 апреля. Каждый день разные музеи города проводят выставки бесплатно. Один из них – Музей космонавтики на ВДНХ.

В сети "Москино" показывают фильмы о Великой Отечественной войне. Например, можно будет посмотреть мультфильм "Блокадные сказки Серафимы".

Подробнее – в программе "Сити".

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