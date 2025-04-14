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14 апреля, 16:00

Культура

"Моя Москва": Инга Оболдина. Часть 2

"Моя Москва": Инга Оболдина. Часть 2

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В творческой биографии заслуженной артистки России Инги Оболдиной – более 20 работ в театре и почти 90 ролей в кино. Но самым важным событием в жизни актриса считает рождение дочери Клары, которое, по ее словам, сделало ее по-настоящему счастливой.

Во втором выпуске во время прогулки по району Сокол Оболдина вспомнит необычную историю с городского рынка, расскажет, почему это место особенно дорого ее сердцу, и поделится другими личными воспоминаниями о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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