Новая номинация для постановщиков трюков появится на "Оскаре"

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На премии "Оскар" появится новая номинация для постановщиков трюков. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Американской академии кинематографических искусств и наук.

В академии планируют озвучить требования к работам в 2027 году, а первую награду за достижения в области дизайна трюков вручат уже на 100-й церемонии "Оскар" в 2028 году.

"Мы гордимся тем, что можем воздать должное инновационной работе этих технических и креативных художников, и мы поздравляем их с приверженностью и самоотверженностью в достижении этого знаменательного события", – заявили гендиректор академии Билл Крамер и президент Джанет Янг.

В пресс-службе академии уточнили, что инициатива о введении новой номинации принадлежала режиссеру и продюсеру Дэвид Лейтчу, который обратился к академии от имени сообщества каскадеров.

Ранее новой номинацией стала премия за достижения в кастинге. Ее вручат на 98-й церемонии "Оскар".

В начале марта в США прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". По итогам американский актер Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист".

"Оскар" за лучшую женскую роль получила актриса Майки Мэдисон за роль в драме "Анора". Ее партнер по фильму – российский актер Юра Борисов остался без награды – вместо него статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана" вручили Кирану Калкину за роль в "Настоящей боли".