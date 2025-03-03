Пригожин назвал "ветром перемен" появление Борисова на "Оскаре"

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Появление российского актера Юры Борисова среди номинантов на премию "Оскар" говорит о политическом "ветре перемен". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на музыкального продюсера, бизнесмена Иосифа Пригожина.

"У меня 25 лет назад вышла книга "Политика – вершина шоу-бизнеса". Ничего не изменилось: политика в культуре, в спорте – кругом", – отметил продюсер.

По его словам, то, что на "Оскаре" были россияне, и то, что фильм с их участием был номинирован, просто замечательно. Пригожин заявил, что удивлен таким событием. Он напомнил, что еще два года назад "героем" премии был президент Украины Владимир Зеленский.

"Ветер перемен дует то в одну сторону, то в другую. <...> Это как в "Крестном отце" – ничего личного, чистый бизнес. От любви до ненависти один шаг. Как туда, так и назад. У некоторых представителей был восход, сегодня закат. Теперь снова восход", – резюмировал Пригожин.

В США прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". По итогам Борисов остался без награды – вместо него статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана" вручили Кирану Калкину за роль в "Настоящей боли".

Тем не менее американский актер Роберт Дауни – младший, объявлявший победителя, похвалил российского актера за работу в фильме "Анора". Кроме того, картина была признана лучшим фильмом, всего она получила на "Оскаре" пять наград.

