Роберт Де Ниро получит почетную "Золотую пальмовую ветвь"

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Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро получит "Золотую пальмовую ветвь" 78-го Каннского кинофестиваля, который состоится в период с 13 по 24 мая на юге Франции. Об этом сказано на сайте данного мероприятия.

"Роберт Де Ниро стал легендой кинематографа с его внутренне сосредоточенным стилем, который проявляется как в мягкости улыбки, так и в твердости взгляда", – следует из заявления кинофестиваля.

Награда будет вручена за выдающиеся достижения. Также организаторы напомнили, что актер 14 лет назад являлся председателем жюри 64-го Каннского кинофестиваля.

82-летний Де Ниро сыграл более чем в 140 фильмах, в том числе в "Крестном отце 2", "Славные парни", "Таксисте", "Однажды в Америке" и многих других. Он дважды был лауреатом кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус".

Ранее американский актер Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист". Эта награда ему вручается во второй раз. Первую он получил в 2003 году за роль в фильме "Пианист".

"Оскар" за лучшую женскую роль получила актриса Майки Мэдисон за роль в драме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.

