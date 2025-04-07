07 апреля, 22:00Культура
Роберт Де Ниро получит почетную "Золотую пальмовую ветвь"
Фото: ТАСС/АР/Thomas Krych
Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро получит "Золотую пальмовую ветвь" 78-го Каннского кинофестиваля, который состоится в период с 13 по 24 мая на юге Франции. Об этом сказано на сайте данного мероприятия.
"Роберт Де Ниро стал легендой кинематографа с его внутренне сосредоточенным стилем, который проявляется как в мягкости улыбки, так и в твердости взгляда", – следует из заявления кинофестиваля.
Награда будет вручена за выдающиеся достижения. Также организаторы напомнили, что актер 14 лет назад являлся председателем жюри 64-го Каннского кинофестиваля.
82-летний Де Ниро сыграл более чем в 140 фильмах, в том числе в "Крестном отце 2", "Славные парни", "Таксисте", "Однажды в Америке" и многих других. Он дважды был лауреатом кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус".
Ранее американский актер Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист". Эта награда ему вручается во второй раз. Первую он получил в 2003 году за роль в фильме "Пианист".
"Оскар" за лучшую женскую роль получила актриса Майки Мэдисон за роль в драме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.