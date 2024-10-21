Певец Олег Газманов заявил, что РФ нужны песни, которые делают из нации "стальной кулак"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

России необходимы песни, которые помогут бойцам СВО победить, а также те, что делают из нации "стальной кулак". Об этом заявил художественный руководитель песенного конкурса "Родники" Олег Газманов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что это не только его мнение, но и большинства россиян. Так, в рамках проекта он получает множество писем, и 90% присылаемых в них произведений как раз содержат тексты про отечество, его героев, которые находятся "за лентой".

"Более того, пишется очень много таких песен, но в медиапространстве, на музыкальных телеканалах, на радиостанциях этих песен крайне мало", – сказал певец.

Также музыкант подчеркнул, что к нему поступают обращения от граждан, которые не понимают, почему в медиапространстве так мало духоподъемных песен, которые помогают солдатам и стране победить.

"Считаю, что стране нужны именно такие песни, чтобы было ощущение, как от "Вставай, страна огромная", – подытожил Газманов.

Ранее в рамках поддержки российских солдат певица и композитор Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту. Артистка отметила, что в пункте отбора ощущается мотивация тех, кто принял решение защищать свою страну. Она дала небольшой концерт перед бойцами, а также пожелала им с достоинством пройти все испытания.

В разное время пункты отборов также посещали такие певцы и актеры, как Игорь Корнилов, Ольга Будина, Александр Скляр, Феликс Царикати, а также Лада Дэнс и многие другие.