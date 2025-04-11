В Москве прошла экскурсия по крупнейшему киноскладу мира "Жар-Птица"

Москвичам показали, как хранятся костюмы и реквизит к знаменитым фильмам. Экскурсия прошла на киноскладе "Жар-Птица" – самом большом по площади не только в России, но и в мире. Здесь собрана внушительная коллекция предметов: от канделябра XVIII века до светильников советских времен.

По словам генерального директора киносклада Татьяны Трубниковой, "Жар-Птицу" называют чердаком нации. Туда привозят все, что может пригодиться киноиндустрии. Вещи здесь реставрируют, очищают и приводят в порядок.

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