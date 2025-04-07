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07 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в сети "Москино" проходят утренние сеансы советских фильмов

"Культура за 100 секунд": в сети "Москино" проходят утренние сеансы советских фильмов

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В кинотеатрах сети "Москино" проходят утренние показы лучших советских сказок. Во вторник, 8 апреля, зрителям предложат посмотреть "Волшебную лампу Аладдина" – фильм с яркими костюмами и песнями, которому почти 60 лет. Уже 9 апреля в зале "Космос" можно будет увидеть фильм "Когда я стану великаном" с юным Михаилом Ефремовым в главной роли. Сеансы начинаются в 10:00, вход по регистрации.

Вместе с тем в галерее Stella Art Foundation, расположенной в башне "Меркурий" комплекса "Москва-Сити", открылась выставка "Источник питания". Здесь представлены 12 рисунков музыканта Виктора Цоя и цикл работ в стиле комиксов и граффити. Экспозиция будет работать до 20 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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