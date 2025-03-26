Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 12:45

Культура

Крупнейший в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино"

Крупнейший в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино"

Сергей Собянин: мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут по всей Москве

Собянин: учреждения культуры Москвы за год посетили 235 млн раз

"Культура за 100 секунд": выставка "Образы дома Мельникова" проходит в музее архитектуры

Актрису Ларису Голубкину проводили в последний путь в Москве

"Интервью": Тереза Дурова – о тренировках актеров

Народная артистка РФ Тереза Дурова поделилась своим отношением к запрету цирковых животных

"Сити": подборка самых популярных выставок в Москве

Актрису Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Мэр Москвы наградил выдающихся деятелей культуры

Самый большой в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Площадь конструкции в форме шайбы составляет свыше 300 квадратных метров. Она состоит из светодиодных дисплеев и позволяет создавать визуальные эффекты для фильмов любой сложности, вне зависимости от времени года и погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиногородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика