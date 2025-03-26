Крупнейший в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино"

Самый большой в России экран для спецэффектов установили на кинозаводе "Москино". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Площадь конструкции в форме шайбы составляет свыше 300 квадратных метров. Она состоит из светодиодных дисплеев и позволяет создавать визуальные эффекты для фильмов любой сложности, вне зависимости от времени года и погодных условий.

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