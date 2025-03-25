Народная артистка РФ Тереза Дурова поделилась своим отношением к запрету цирковых животных

Народная артистка России и театральный режиссер Тереза Дурова прокомментировала обсуждения вокруг запрета животных в цирках. По ее словам, многие сравнивают цирковых животных с теми, кто подвергается жестокому обращению, и утверждают, что их необходимо спасать.

Однако Дурова уверена, что стоит обратить внимание на более насущные проблемы, такие как жестокое обращение с домашними животными, вместо того, чтобы вмешиваться в работу профессионалов, таких как цирковые дрессировщики.

Большое интервью с Терезой Дуровой выйдет в среду, 25 марта, в эфире телеканала Москва 24.