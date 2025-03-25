Прощание с актрисой Голубкиной началось в храме святителя Николая на Трех Горах

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началась в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве. Перед входом в здание расположен портрет актрисы с черной лентой.

Венки прислали Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), Союз кинематографистов России, телеведущий Андрей Малахов и другие. После отпевания Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с актрисой пришли ее родственники, друзья и коллеги. Перед началом церемонии актриса театра Российской армии Ксения Таран назвала Голубкину потрясающей актрисой, замечательным человеком и партнером. Таких актеров, как она, на сегодняшний день мало, уточнила Таран.

Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. Директор ЦАТРА Милена Авимская рассказывала, что актриса умерла после продолжительной болезни. СМИ указывали, что она болела онкологией.

Известность к Голубкиной пришла после ее дебютной роли в большом кино – Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". За свою карьеру актриса снялась в 20 фильмах, телеспектаклях и сериалах. Помимо работы в театре, актриса вела программы на телевидении и выступала на эстраде.