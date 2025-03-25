Москвичам напомнили о "Гусарской балладе" и других фильмах Ларисы Голубкиной

В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Зрители знают ее по дебютной роли в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".

С детства Голубкина увлекалась пением и училась вокалу. Когда она была студенткой ГИТИСа, ее заметил Рязанов и пригласил на пробы. В дальнейшем актриса сыграла более 20 ролей в кино, в том числе в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и "Трое в лодке, не считая собаки".

Коллеги вспоминают Голубкину как доброго, отзывчивого и скромного человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.