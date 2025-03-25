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25 марта, 15:30

Культура

Москвичам напомнили о "Гусарской балладе" и других фильмах Ларисы Голубкиной

Москвичам напомнили о "Гусарской балладе" и других фильмах Ларисы Голубкиной

Известные деятели культуры пришли почтить память Ларисы Голубкиной

В Москве прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной

Известные деятели культуры пришли на церемонию прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

Сотни человек пришли на прощание с Ларисой Голубкиной

Жители столицы простятся с актрисой Ларисой Голубкиной 25 марта

Церемония прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым прошла в Москве

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта

Актриса Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет

Актриса Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни

В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Зрители знают ее по дебютной роли в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".

С детства Голубкина увлекалась пением и училась вокалу. Когда она была студенткой ГИТИСа, ее заметил Рязанов и пригласил на пробы. В дальнейшем актриса сыграла более 20 ролей в кино, в том числе в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и "Трое в лодке, не считая собаки".

Коллеги вспоминают Голубкину как доброго, отзывчивого и скромного человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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