"Тайны души": Тереза Дурова

Режиссер, народная артистка России Тереза Дурова с детства работала в цирке. Но после замужества отказалась от манежа и постоянных гастролей, окончила режиссерский факультет ГИТИСа, и вместо цирковой арены в ее жизнь ворвалась сцена театральная.

История театра под руководством Терезы Дуровой началась в начале 90-х. Менялось название, репертуар, эстетика. И вот к своему 30-летнему юбилею театр клоунады вырос до настоящего музыкально-драматического семейного театра, объединив в себе и цирк, и драму, и музыку с танцами.

Сегодня на этой сцене под звуки живого оркестра оживают совершено другие миры. Далекие и яркие, чудесные и волшебные. И всей этой удивительной сказкой руководит наследница знаменитой цирковой династии Тереза Дурова.

Подробнее – в программе "Тайны души".