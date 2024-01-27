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27 января, 09:15

Культура

"Тайны души": Тереза Дурова

"Тайны души": Тереза Дурова

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Режиссер, народная артистка России Тереза Дурова с детства работала в цирке. Но после замужества отказалась от манежа и постоянных гастролей, окончила режиссерский факультет ГИТИСа, и вместо цирковой арены в ее жизнь ворвалась сцена театральная.

История театра под руководством Терезы Дуровой началась в начале 90-х. Менялось название, репертуар, эстетика. И вот к своему 30-летнему юбилею театр клоунады вырос до настоящего музыкально-драматического семейного театра, объединив в себе и цирк, и драму, и музыку с танцами.

Сегодня на этой сцене под звуки живого оркестра оживают совершено другие миры. Далекие и яркие, чудесные и волшебные. И всей этой удивительной сказкой руководит наследница знаменитой цирковой династии Тереза Дурова.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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