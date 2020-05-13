"Тайны души": Екатерина Гусева

В середине апреля в Подольском драматическом театре произошло сразу несколько событий. Здесь прошла премьера спектакля "Имя для звезды". Главную роль исполнила заслуженная актриса России Екатерина Гусева.

В ее послужном списке десятки театральных работ. Но играть в спектакле, режиссером которого стал ее муж Владимир Абашкин, актрисе довелось впервые. Чуть больше 40 лет назад режиссер Михаил Казаков снял по этому произведению свой легендарный фильм "Безымянная звезда".

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