"Тайны души": Ольга Тумайкина

Народная артистка Ольга Тумайкина знакома зрителям по многочисленным фильмам и сериалам: "Империя под ударом", "Очень русский детектив", "Журов", "Елки", "Ваша честь" и "Женская лига".

После окончания театрального училища имени Щукина Тумайкину приняли в театр имени Евгения Вахтангова. Ее дебютной работой стала роль Адельмы в легендарном спектакле "Принцесса Турандот". В театре за ней закрепилась слава артистки неповторимой и многогранной.

Об этом – в программе "Тайны души".