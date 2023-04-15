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"Тайны души": Ольга Тумайкина

"Тайны души": Ольга Тумайкина

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Народная артистка Ольга Тумайкина знакома зрителям по многочисленным фильмам и сериалам: "Империя под ударом", "Очень русский детектив", "Журов", "Елки", "Ваша честь" и "Женская лига".

После окончания театрального училища имени Щукина Тумайкину приняли в театр имени Евгения Вахтангова. Ее дебютной работой стала роль Адельмы в легендарном спектакле "Принцесса Турандот". В театре за ней закрепилась слава артистки неповторимой и многогранной.

Об этом – в программе "Тайны души".

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