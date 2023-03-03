"Юмор на все времена": Фаина Раневская

В программе "Юмор на все времена" расскажут о блистательной актрисе, королеве эпизода Фаине Раневской. Именно небольшие второстепенные образы сделали ее известной и востребованной. У нее было особое чувство юмора, стальной характер и невероятно саркастичный язык. Многие ее высказывания стали крылатыми и ушли в народ.

Зрительскую любовь она получила не только от простых людей. Иосиф Сталин с особым уважением относился к таланту актрисы. Чтобы добиться уважения среди коллег и признания у зрителей, Раневская пожертвовала многим: семьей, дружбой, здоровьем.

О том, какой была творческая и личная жизнь Раневской, – в программе "Юмор на все времена".