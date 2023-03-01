Музеи Московского Кремля запустят новый музыкальный проект

Новый музыкальный проект запустят музеи Московского Кремля. Он не приурочен ни к выставкам, ни к историческим датам или личностям. Главной в проекте станет именно музыка.

Концерты пройдут в Оружейной палате. По мнению исполнителей, ее акустика позволит слушателям погрузиться в мир звуков, смыслов и символов произведений.

Первые два мероприятия запланированы на эту весну. В дальнейшем программу "Музыкальных встреч в Кремле" могут расширить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.