18 марта, 22:00Общество
Десять тысяч человек посетили занятия проекта "Московское долголетие" на природе
Фото: телеграм-канал "Город Москва"
Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова подвела итоги занятий проекта "Московское долголетие", которые в 2022 году проводили на улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"В рамках проекта мэра Москвы "Московское долголетие" Мосприрода организовала и провела в 2022 году более тысячи занятий в офлайн-формате для почти 10 тысяч человек", – рассказала Струкова.
По словам специалиста, более чем 8 500 человек посетили 900 занятий по скандинавской ходьбе. По экологии жизни "Мосприрода" организовала более 150 встреч, еще 30 занятий были посвящены садоводству.
На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что ознакомиться с площадками и записаться на занятия можно на сайте "Мосприроды". Всего организованы 17 групп на природных территориях и экоцентрах города.
В марте сообщалось, что активисты проекта "Московское долголетие" вместе с соцсетью "Одноклассники" подготовили для столичных пенсионеров цикл видеоуроков "Советы долголетов". В рамках этого проекта готовят творческие и кулинарные мастер-классы, а также ролики с полезными советами.
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