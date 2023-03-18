Десять тысяч человек посетили занятия проекта "Московское долголетие" на природе

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова подвела итоги занятий проекта "Московское долголетие", которые в 2022 году проводили на улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"В рамках проекта мэра Москвы "Московское долголетие" Мосприрода организовала и провела в 2022 году более тысячи занятий в офлайн-формате для почти 10 тысяч человек", – рассказала Струкова.

По словам специалиста, более чем 8 500 человек посетили 900 занятий по скандинавской ходьбе. По экологии жизни "Мосприрода" организовала более 150 встреч, еще 30 занятий были посвящены садоводству.

На портале мэра и правительства Москвы напомнили, что ознакомиться с площадками и записаться на занятия можно на сайте "Мосприроды". Всего организованы 17 групп на природных территориях и экоцентрах города.

В марте сообщалось, что активисты проекта "Московское долголетие" вместе с соцсетью "Одноклассники" подготовили для столичных пенсионеров цикл видеоуроков "Советы долголетов". В рамках этого проекта готовят творческие и кулинарные мастер-классы, а также ролики с полезными советами.

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