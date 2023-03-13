Курс лекций по правовой грамотности стартовал для москвичей старшего возраста

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Полезный час", в рамках которого представителям старшего поколения прочитают лекции о правовой грамотности, стартовал в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Инициаторами проекта выступили москвичи "серебряного" возраста.

"С конца февраля центры московского долголетия совместно с Социальным фондом России запустили для горожан старшего возраста пилотный проект "Полезный час", который продлится до июня", – рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Специалист уточнила, что участникам проекта расскажут о льготах и порядке оформления определенных документов. В частности, в ходе лекций будет затронута тема получения пенсий и иных выплат.

Проект "Полезный час" уже опробовали в ходе пилотного этапа. Как рассказала активистка центра московского долголетия "Отрадное" Зинаида Рябиченко, подобные лекции важны для горожан старшего возраста, например, на занятии, на котором побывала она сама, обсуждалось пенсионное законодательство.

Подробнее о проекте можно узнать по телефону: +7 (495) 870-44-44. На сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы указана информация о всех доступных еженедельных занятиях центров московского долголетия.

Ранее стало известно, что активисты проекта "Московское долголетие" и соцсеть "Одноклассники" подготовили для столичных пенсионеров цикл видеоуроков "Советы долголетов". Ролики будут публиковать до 10 апреля текущего года.

Более 500 тыс москвичей присоединились к проекту "Московское долголетие"

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