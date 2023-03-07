Активисты "Московского долголетия" подготовили видеоуроки для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Активисты "Московского долголетия" вместе с соцсетью "Одноклассники" подготовили для столичных пенсионеров цикл видеоуроков "Советы долголетов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В онлайн-формате активисты центров делятся со всеми желающими полезными советами, проводят для них творческие и кулинарные мастер-классы. Это наш второй совместный проект с "Одноклассниками". Первый проект – "Курс на ЗОЖ" – получил большой отклик у старшего поколения", – рассказала руководитель столичных социальных центров Елена Громова.

Отмечается, что видеоролики будут выходить вплоть до 10 апреля. С их помощью москвичи старшего поколения смогут заняться йогой, научиться бальным танцам, узнать новые кулинарные рецепты, а также освоить навык заказа товаров в интернет-магазинах через смартфон.

Ранее проекту "Московское долголетие" исполнилось 5 лет. С этой датой его участников поздравил Сергей Собянин. За время существования проекта к нему присоединились больше 500 тысяч москвичей.



Проекту "Московское долголетие" исполнилось пять лет

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