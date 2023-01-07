12:21Город
Более 230 тыс москвичей стали участниками "Московского долголетия" в 2022 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В 2022 году число участников проекта "Московское долголетие" достигло 230 тысяч человек, превысив уровень 2020 года, заявил замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, минувший год стал годом возрождения проекта, поскольку в марте после двухлетнего перерыва состоялось возобновление очных занятий.
"Также в этом году нам удалось не только вернуться, но и превысить допандемийные показатели: на момент приостановки работы очных кружков в марте 2020 года 215 тысяч человек были активными участниками проекта. Сейчас в "Московском долголетии" регулярно занимаются уже более 230 тысяч москвичей старшего поколения", – сказал Филиппов.
Он отметил, что в "Московском долголетии" участвуют более 8,3 тысячи профессиональных преподавателей. Наиболее популярным направлением занятий сегодня является гимнастика, которой отдают предпочтение более 17% участников. Пешие экскурсии по Москве и лекции по искусству, истории и краеведению занимают второе и третье места рейтинга популярности (8% и 6,5% соответственно).
В мае 2022 года возобновились экскурсии на "Добром автобусе" по историческим местам Москвы и Московской области. За восемь месяцев в рамках проекта было организовано более 2 тысяч поездок, в которых приняли участие 100 тысяч человек.
"Кроме того, 2022 стал для проекта годом творческой самореализации. Впервые за два года в проекте прошли большие очные мероприятия: творческий и театральный фестиваль, было создано два коллектива – ВИА "Московское долголетие" и большой сводный хор. Уже в следующем году проект отметит первый юбилей – пять лет", – отметил Филиппов.
Ранее сообщалось, что в столице открылись девять новых центров московского долголетия. За 2022 год количество учреждений выросло до 71. Участники проекта "Московское долголетие" создали порядка 2,8 тысячи клубов по интересам.
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